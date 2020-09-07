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أنقرة تعلن عقد اجتماع لمجلس الأعمال التركي الإيراني بمشاركة أردوغان وروحاني

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أنقرة تعلن عقد اجتماع لمجلس الأعمال التركي الإيراني بمشاركة أردوغان وروحاني
Reuters MS
الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والإيراني حسن روحاني
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أفاد بيان للرئاسة التركية بأن الاجتماع السادس لمجلس التعاون التركي الإيراني سيعقد غدا الثلاثاء بمشاركة الرئيسين التركي والإيراني، رجب طيب أردوغان وحسن روحاني.

وقال بيان للرئاسة التركية، اليوم الاثنين، إن "اجتماعا عبر الفيديو لمجلس التعاون التركي الإيراني برئاسة أردوغان وروحاني سيعقد غدا الثلاثاء".

وأضاف: "سيجري خلال الاجتماع تقييم العلاقات بين البلدين بكل أبعادها وتبادل الآراء حول القضايا الإقليمية والدولية إلى جانب العلاقات الثنائية بين البلدين".

المصدر: وكالات

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