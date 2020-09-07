اليونان.. 17 إصابة بفيروس كورونا في مخيم للاجئين

قال مسؤول في وزارة الهجرة اليوم الاثنين إن اليونان سجلت حتى الآن في مخيم موريا للاجئين المُكتظ بجزيرة ليسبوس، 17 حالة إصابة على الأقل بفيروس كورونا المستجد.

وكان قد فرض على المخيم حجر صحي الأسبوع الماضي بعد أن أكدت السلطات تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بكورونا فيه، لطالب لجوء عمره 40 عاما.

وقال وزير الهجرة اليوناني نوتيس ميتاراتشي، لتلفزيون "ألفا"، إن 1600 اختبار للكشف عن فيروس كورونا أُجريت حتى الآن في مخيم موريا.

ومنذ الأول من مارس وضع كل المهاجرين الذين وصلوا إلى ليسبوس في الحجر الصحي بعيدا عن المخيمات الموجودة بالجزيرة.

ويتعرض مخيم موريا، الذي يستضيف أكثر من 12 ألف مهاجر، يمثلون أكثر من أربعة أمثال طاقته المعلنة، لانتقادات متكررة من جماعات الإغاثة بسبب الأوضاع المعيشية السيئة فيه.

وحذرت جماعات إغاثة في الآونة الأخيرة من استحالة تطبيق التباعد الاجتماعي والإجراءات الصحية الأساسية في المخيم بسبب الأوضاع فيه.

وقالت السلطات اليونانية في ساعة متأخرة من مساء يوم الاثنين، إنه تم فرض حجر صحي على 3 منشآت أخرى خاصة بمهاجرين، هي مخيم إليوناس في أثينا ومخيم مالاكاسا شمالي أثينا ومنشأة شيستو قرب ميناء بيريوس.

وشهدت اليونان في الآونة الأخيرة زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا، حيث سجلت 11524 إصابة منذ ظهور أول حالة بها في فبراير و284 وفاة مرتبطة بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس.

المصدر: رويترز