احتدام حرائق الغابات في كاليفورنيا مع استمرار موجة الحر في الغرب الأمريكي

تواصل ثلاثة حرائق غابات ضخمة في الاشتعال يوم الاثنين، في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، بالتوازي مع موجة حر قياسية مستمرة في مناطق واسعة من غرب الولايات المتحدة.

وقال مسؤولو الإطفاء إن السلطات لم تستطع حتى الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين احتواء حريق غمر منطقة فريسنو بوسط كاليفورنيا، وتسبب في الإجلاء العاجل لأكثر من 200 شخص في مطلع الأسبوع كانوا في أحد المنتجعات.

وأفادت إدارة الغابات والحماية من الحرائق بكاليفورنيا في بيان، بأن الحريق استمر في الاتساع في ظل "الظروف الجوية السيئة" والتهم ما يقرب من 79 ألف فدان بينما لا يزال سبب الحرائق قيد التحقيق.

وأصدر مسؤولو مقاطعة ماديرا أوامر إخلاء وحثوا السكان على المغادرة إذا شعروا بعدم الأمان.

واستمر حريق في مقاطعة سان برناردينو بجنوب شرق لوس أنجليس في الاشتعال طوال الليل وتم احتواؤه بنسبة سبعة في المئة فقط حتى صباح يوم الاثنين، وصرح مسؤولون بأن الحريق نجم عن ألعاب نارية استخدمت خلال حفل.

وفي شرق سان دييغو في جنوب كاليفورنيا، كافح نحو 400 من رجال الإطفاء حريقا أتى على أكثر من عشرة آلاف فدان في غابة كليفلاند العامة.

المصدر: رويترز