"وول ستريت جورنال": الصين تطلق مبادرة لوضع قواعد عالمية لأمن البيانات

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الصين تعتزم إطلاق مبادرة لوضع قواعد عالمية لأمن البيانات وذلك في مواجهة جهود واشنطن لإقناع دول العالم بحماية شبكاتها من التكنولوجيا الصينية.

وقالت الصحيفة نقلا عن مسودة استعرضتها إنه بموجب "مبادرتها الجديدة لأمن البيانات" ستطالب الصين جميع الدول بالتعامل مع أمن البيانات "بطريقة شاملة وموضوعية ومبنية على أدلة".

وأضاف تقرير الصحيفة أنه من المقرر أن يعلن وزير الخارجية الصيني وانغ يي المبادرة يوم الثلاثاء في منتدى عن الحوكمة الرقمية العالمية في بكين.

وشددت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الشهور الأخيرة قيودها على شركات صينية متذرعة بمخاوف تتعلق بالأمن القومي.

المصدر: رويترز