ترامب: سأدعم إلغاء ألمانيا مشروع "السيل الشمالي-2" ردا على قضية نافالني

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه سيدعم إلغاء تنفيذ مشروع "السيل الشمالي-2" لإقامة خط أنابيب غاز بين روسيا وألمانيا في إطار رد برلين على قضية الناشط الروسي، ألكسي نافالني.

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وقال ترامب، ردا على سؤال حول موقفه من هذا الإجراء، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين في البيت الأبيض: "بالطبع سأدعم هذه الخطوة. كنت الأول من طرح هذا الموضوع".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه كان يدعو إلى إلغاء هذا المشروع قبل قضية نافالني، مضيفا: "لم تسمعوا شيئا عن السيل الشمالي-2 قبل أن طرحت أنا هذا الموضوع".

وأعرب الرئيس الأمريكي عن امتعاضه من أن "ألمانيا تبرم صفقة ستدفع بموجبها مليارات الدولارات لروسيا"، مردفا: "وذلك في الوقت الذي يجب علينا فيه أن نحمي ألمانيا من روسيا".

وأعلنت الحكومة الألمانية، يوم 3 سبتمبر، أن خبراء وزارة الدفاع للبلاد توصلوا إلى استنتاج يقول إن نافالني، الذي يخضع حاليا للعلاج في برلين، تم تسميمه بمادة من مجموعة "نوفيتشوك".

وعلى خلفية هذا التطور طالبت قوى من المعارضة في ألمانيا بوقف تنفيذ مشروع "السيل الشمالي-2" لإقامة أنابيب الغاز بين روسيا وألمانيا.

لكن وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، أكد ضرورة عدم تضييق قضية نافالني إلى موضوع "السيل الشمالي-2"، معتبرا أنه يجب على المطالبين بإلغاء المشروع "إدراك التداعيات" التي سيسفر عنها هذا الإجراء حال اتخاذه.

المصدر: وكالات