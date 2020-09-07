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أردوغان: جودة الغاز المكتشف في البحر الأسود من الأفضل في العالم

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أردوغان: جودة الغاز المكتشف في البحر الأسود من الأفضل في العالم
Reuters
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صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن جودة الغاز الذي اكتشفته بلاده مؤخرا في البحر الأسود، من الأعلى في العالم.

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وقال أردوغان اليوم الاثنين: "من ناحية الجودة يشغل حقل ساكاريا مكانه بين الأفضل منها في العالم"، مضيفا أن احتياطي الغاز المكتشف يعد ثاني أكبر مصدر تم اكتشافه في العالم في العام الجاري، وأنه يعادل 1.9 مليار برميل من النفط.

وفي أغسطس الماضي أعلن الرئيس التركي عن اكتشاف حقل غاز كبير في البحر الأسود تقدر احتياطياته بنحو 320 مليار متر مكعب، متوقعا البدء بتوريده إلى السوق الداخلية في 2023.

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المصدر: وكالات


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