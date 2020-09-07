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إيران.. ناشطون ينشرون صورا لطائرة "ميغ 29" كتب عليها "لا تعدموا نويدنا"

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إيران.. ناشطون ينشرون صورا لطائرة
Reuters
إيران
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نشر ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي صورا لطائرة "ميغ 29" تابعة للجيش الإيراني، في قاعدة مهرآباد العسكرية الجوية في طهران، مكتوب عليها هاشتاغ "لا تعدموا نويدنا".

وعبارة "لاتعدموا نويدنا" تشير إلى مطالبات بعدم تنفيذ حكم الإعدام بحق الرياضي نويد أفكاري المتهم بقتل رجل أمن في مدينة شيراز والاعتداء على رجال الشرطة في احتجاجات سابقة.

إيران.. ناشطون ينشرون صورا لطائرة
إيران.. ناشطون ينشرون صورا لطائرة

يذكر أن السلطات الإيرانية أصدرت عدة أحكام قضائية ضد نويد أفكاري، بينها حكمان بالإعدام، بتهم تتعلق بمشاركته في "فعاليات اجتماعية غير مرخص لها والإساءة إلى المرشد الإيراني الأعلى والتأمر بهدف ارتكاب جرائم ضد أمن الدولة".

كما حكم بالسجن 54 و27 عاما على شقيقي نويد، وحيد وحبيب أفكاري لمشاركتهما في مظاهرات الاحتجاج في عام 2018.

ونددت منظمات حقوق الإنسان بالأحكام الصادر بحق أفكاري وشقيقيه.

المصدر: RT + وكالات

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