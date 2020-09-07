تركيا.. السجن مدى الحياة لمنفذ هجوم ملهى "رينا" بإسطنبول

أصدرت محكمة تركية اليوم الاثنين، حكما بالسجن مدى الحياة على عبد القادر ماشاريبوف، منفذ إطلاق النار الذي أودى بحياة 39 شخصا في ملهى ليلي بإسطنبول ليلة رأس سنة 2017.

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وأصدرت المحكمة في حق ماشاريبوف، وهو مواطن أوزبكي، 40 حكما بالسجن مدى الحياة، فضلا عن 1368 سنة سجنا، لقتله 39 شخصا وجرحه 69 آخرين بهجوم تبناه تنظيم "داعش"، وفقا لما نقلته قناة NTV.

واستهدف ماشاريبوف ملهى "رينا" الليلي في إسطنبول ليلة رأس السنة (31 ديسمبر 2016)، وألقت القوات التركية في 17 يناير 2017 القبض عليه.

المصدر: وكالات