ترامب يصف بولتون بـ"الأحمق" بسبب "رسائل حب" لكيم

شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجمة جديدة على مستشاره السابق للأمن القومي جون بولتن، واصفا إياه بـ"الأحمق"، على خلفية تباهيه علنا بعلاقاته مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.

وكتب ترامب في تغريدة نشرها اليوم الاثنين: "سمعت للتو أن المجنون جون بولتون تحدث عن أنني ناقشت "رسائل الحب من كيم جونغ أون، وكأنني اعتبرتها كذلك".

وأشار إلى أنه استخدم عبارة "رسائل الحب" للمزح فقط قائلا: "من الواضح أن ذلك كان مجرد للسخرية. وبولتون هو الأحمق".

Just heard that Wacko John Bolton was talking of the fact that I discussed “love letters from Kim Jong Un” as though I viewed them as just that. Obviously, was just being sarcastic. Bolton was such a jerk! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 7, 2020

يشار إلى أن ترامب وكيم جونغ أون تبادلا سابقا رسائل ظل محتواها سريا، لكن الرئيس الأمريكي وصفها بنفسه بأنها "رائعة"، وحتى قال مازحا ذات مرة إنها تشبه "رسائل الحب" وإنه وكيم "وقعا في حب بعضهما البعض".

المصدر: RT