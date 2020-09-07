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ترامب يصف بولتون بـ"الأحمق" بسبب "رسائل حب" لكيم

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ترامب يصف بولتون بـ
Reuters
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شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجمة جديدة على مستشاره السابق للأمن القومي جون بولتن، واصفا إياه بـ"الأحمق"، على خلفية تباهيه علنا بعلاقاته مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.

وكتب ترامب في تغريدة نشرها اليوم الاثنين: "سمعت للتو أن المجنون جون بولتون تحدث عن أنني ناقشت "رسائل الحب من كيم جونغ أون، وكأنني اعتبرتها كذلك".

وأشار إلى أنه استخدم عبارة "رسائل الحب" للمزح فقط قائلا: "من الواضح أن ذلك كان مجرد للسخرية. وبولتون هو الأحمق".

يشار إلى أن ترامب وكيم جونغ أون تبادلا سابقا رسائل ظل محتواها سريا، لكن الرئيس الأمريكي وصفها بنفسه بأنها "رائعة"، وحتى قال مازحا ذات مرة إنها تشبه "رسائل الحب" وإنه وكيم "وقعا في حب بعضهما البعض".

المصدر: RT

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