تراجع عدد حالات الإصابة والوفاة بـ"كوفيد-19" في فرنسا

قالت وزارة الصحة الفرنسية يوم الاثنين، إن عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بـ"كوفيد-19" في فرنسا زاد 4203 حالات مقارنة باليوم السابق ليصل مجمل عدد الإصابات إلى 328980.

وارتفع أيضا عدد حالات الوفاة 25 حالة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصبح مجموع الوفيات إلى 30726 حالة.

وكانت بيانات الصحة العامة الفرنسية قد أفادت يوم الأحد، بتسجيل أكثر من 7000 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وتم تشخيص 7071 حالة جديدة في غضون 24 ساعة تراجعا من 8550 حالة يوم السبت.

وبلغ عدد حالات الاستشفاء الجديدة على مدار الأيام السبعة الماضية 1898 حالة، فيما بلغ عدد المصابين بالعناية المركزة 326، بزيادة ثلاث مرات عن يوم السبت.

وتحتل فرنسا المركز السابع على مستوى العالم في عدد حالات الوفاة جراء كوفيد-19.

المصدر: رويترز