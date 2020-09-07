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اتهام قيادي في الكنيسة السويدية باغتصاب أطفال

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اتهام قيادي في الكنيسة السويدية باغتصاب أطفال
Johan Nilsson
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اعتقلت الشرطة السويدية شخصا رفيع المستوى داخل الكنيسة السويدية في كرونوبيرغ بشبهة اغتصاب أطفال بالقوة وبطرق شائنة على مدى سنوات عديدة، وفق ما نقل راديو السويد اليوم الاثنين.

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وتشتبه الشرطة بأن هذا الرجل القيادي في الكنيسة السويدية ارتكب مرارا جرائم اغتصاب شديدة الخطورة مستغلا موقعه ومنصبه في أماكن مختلفة من البلاد بين عامي 2012 و2018، بما في ذلك في العاصمة ستوكهولم.

وألقت الشرطة القبض على هذا الشخص يوم الخميس الماضي وطلبت من النيابة العامة إصدار أمر توقيف بحقه لحين محاكمته.

وفيما لا تزال تحقيقات الشرطة مستمرة معه، تعالت الأصوات المطالبة بإطلاق سراحه لمكانته الدينية، وبحجة أن الأدلة ليست كافية لاعتقاله.

وتنظر محكمة مقاطعة فيكخو في مسألة الاستمرار في حبسه أو إطلاق سراحه ومحاكمته وهو طليق.

المصدر: "الكومبس"

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