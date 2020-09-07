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الاتحاد الأوروبي يحذر صربيا من نقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس

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الاتحاد الأوروبي يحذر صربيا من نقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس
Reuters
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أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه "البالغ" و"أسفه" إزاء عزم صربيا نقل سفارتها في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، ما يلقي بظلاله على المفاوضات مع بروكسل حول عضوية بلغراد في الاتحاد.

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وقال بيتر ستانو، المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الاثنين: "في هذا الإطار كل مسعى دبلوماسي يعيد النظر في موقف الاتحاد الأوروبي المشترك تجاه القدس هو مصدر قلق شديد وأسف".

وأكد ثبات الموقف الأوروبي إزاء القضية الفلسطينية وتمسكه بحل الدولتين.

وأضاف: "لا تغير في مواقفنا وليست لأي دولة عضو في الاتحاد سفارة في القدس"، وذلك في سياق الموقف الأوروبي القائل إن مسألة القدس تشكل جزءا من قضايا الحل النهائي التي يجب تسويتها عن طريق الحوار المباشر بين الطرفين.

وأشار ستانو إلى أن صربيا كونها منخرطة في المفاوضات حول عضويتها في الاتحاد الأوروبي، عليها "بناء سياساتها بما يتوافق مع المواقف السياسية المعتمدة في الاتحاد"، مؤكدا أن أي خطوة من هذا النوع تعني أن بلغراد تسير بعكس الاتجاه.

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يذكر أن صربيا أعلنت الأسبوع الماضي، عن قرارها نقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس بحلول يوليو 2021.

المصدر: وكالات

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