لندن تستدعي السفير الروسي على خلفية قضية المدون والناشط الروسي نافالني

استدعت الخارجية البريطانية السفير الروسي لديها للإرعاب عن قلق لندن العميق بشأن قضية المدون والناشط الروسي المعارض أليكسي نافالني.

جاء هذا الإعلان على لسان وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب الذي قال عبر "تويتر": "اليوم استدعت المملكة المتحدة سفير روسيا لديها للإعراب عن قلقها العميق بشأن تسميم أليكسي نافالني. من غير المقبول إطلاقا أن سلاحا كيماويا محظورا تم استخدامه وعلى روسيا إجراء تحقيق كامل وشفاف".

يتبع..