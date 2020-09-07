فرنسا.. مقتل شاب وإصابة فتاة بجروح خطيرة في إطلاق نار قرب مدينة تولوز (فيديو)

أفادت وسائل الإعلام الفرنسية يوم الاثنين، بأن شخصا قتل وأصيبت امرأة في إطلاق نار بمنطقة قريبة من مدينة تولوز، جنوب غرب فرنسا.

وقالت وسائل الإعلام إن سكان منطقة لالاندي اتصلوا حوالي الساعة 7 صباحا بقوات الأمن والدفاع المدني لمساعدة الضحيتين.

وأضافت أن شابا يبلغ من العمر 18 عامًا لقي مصرعه، فيما تم نقل فتاة قاصر كانت برفقته إلى المستشفى، أصيبت بجروح خطيرة.

وأوضحت أنه لا يزال من الصعب تحديد ما الدافع وراء إطلاق النار الجديد، ولكن يبدو أن قرب منطقة لالاندي من منطقة ثري كوكس حيث تم بالفعل 4 عمليات إطلاق نار في الشهر الماضي، يشير إلى أنه قد يكون مرة أخرى مسألة تصفية الحسابات.

🇫🇷 ALERTE INFO - Une fusillade a eu lieu ce matin à #Toulouse, dans le quartier de #Lalande. Un homme de 21 ans est mort, une jeune femme est en urgence absolue. C'est la 5e fusillade et le 3e mort depuis le 10 août dans la Ville rose. (La Dépêche) #Francepic.twitter.com/lEPwXHTBjh — Mediavenir (@Mediavenir) September 7, 2020

Toulouse: un mort et une blessée dans une fusillade pic.twitter.com/CVfBrjxbrX — BFMTV (@BFMTV) September 7, 2020

المصدر: وسائل إعلام فرنسية