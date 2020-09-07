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الصين تفرض قيودا على تأشيرات صحفيين أمريكيين

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الصين تفرض قيودا على تأشيرات صحفيين أمريكيين
Reuters /FW1F/Lisa Shumaker
العلمان الصيني والأمريكي
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قال "نادي المراسلين الأجانب في الصين"، إن بكين فرضت قيودا على تأشيرات 5 صحفيين على الأقل يعملون في 4 وسائل إعلام أمريكية.

وشمل القرار صحفيين يعملون لدى "سي إن إن" و"بلومبيرغ" و"وول ستريت جورنال"، حيث مُنحوا إذنا بإقامة مؤقتة يمكن إلغاؤها في أي وقت، وفقا لوزارة الخارجية الصينية.

من جهتها، قالت الناطقة باسم الخارجية الصينية، هو تشونيينغ، إن "طلبات تجديد تأشيرات صحفي من مؤسسة سي إن إن وصحفيين أمريكيين آخرين قيد المعالجة، وفي هذه الأثناء يمكنهم الاستمرار في العيش والعمل هنا بدون أي مشاكل".

وأضافت: "سيسعدنا الاستمرار في التعاون الممتاز مع الصحفيين الأمريكيين هنا في حال معاملة الصحفيين الصينيين بعدل في الولايات المتحدة".

المصدر: The Hill

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