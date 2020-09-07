سويسرا تعلن التزامها بالاتفاق النووي مع إيران وتؤكد على توسيع العلاقات في جميع الأبعاد

قالت الخارجية الإيرانية، يوم الاثنين، إن الوزير محمد جواد ظريف ونظيره السويسري إغناسيو كاسيس، بحثا آخر التطورات في العلاقات الثنائية والإقليمية والدولية.

وتطرق الوزيران إلى القضايا المتعلقة بسوريا واليمن والعلاقات التجارية بين البلدين والقناة المالية السويسرية والاتفاق النووي.

وحسب الخارجية الإيرانية، تمت أيضا مناقشة "الأعمال العدائية الأمريكية في محاولة لتخريب العلاقات السياسية الطبيعية والاقتصاد الخارجي لإيران".

وعبر ظريف خلال الاجتماع عن سعادته بحلول الذكرى المئوية لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين إيران وسويسرا، وأشاد بجهود البلاد لتحسين العلاقات الثنائية، مع العودة إلى التجارة الخارجية الطبيعية كأولوية مهمة لإيران والعالم.

وفي إشارة إلى العلاقات التاريخية بين البلدين، أكد وزير الخارجية السويسري "التزام بلاده بالاتفاق النووي وتوسيع العلاقات في جميع الأبعاد".

المصدر: RT