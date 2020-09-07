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أكار يرحب بمبادرة الناتو للحوار مع اليونان وبضرورة "تعامل الدول الأخرى بحكمة "

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أكار يرحب بمبادرة الناتو للحوار مع اليونان وبضرورة
Reuters
وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار
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رحب وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، بمبادرة حلف الناتو للحوار مع اليونان، مؤكدا ضرورة تعامل الدول الأخرى بحكمة وبما ينسجم مع روح التحالف.

واستقبل أكار، اليوم الاثنين، الجنرال ستيوارت بيتش، رئيس اللجنة العسكرية لحلف الناتو. وتم خلال الاجتماع مناقشة التطورات في شرق المتوسط، ومبادرة الأمين العام للحلف بشأن هذا الملف، وغيره من الملفات الإقليمية الأخرى.

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ويأتي لقاء أكار وبيتش عقب تصريح الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبرغ، عن بدء لقاءات تقنية بين تركيا واليونان حول أزمة شرق المتوسط.

المصدر: وكالات

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