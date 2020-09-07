بينها اسمان من سوريا.. الكشف عن قائمة بأصحاب "جوازات السفر الذهبية" القبرصية

كشفت صحيفة قبرصية أسماء 34 شخصا تحصّلوا على "جوازات السفر الذهبية" في البلاد، من بينهم رجال أعمال من روسيا وأوكرانيا، وكذلك من سوريا.

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وأفادت صحيفة "Politis" بأن العديد من رواد الأعمال الروس والأوكرانيين والسوريين الذين ينتمون إلى مجموعة الأشخاص ذوي "المخاطر العالية"، والذين يجري التحقيق معهم أو وقعت أعمالهم التجارية تحت العقوبات أو الغرامات الإدارية ، كانوا قد حصلوا وأفراد من أسرهم على جنسية جمهورية قبرص، مقابل استثمارات بين عامي 2008 – 2012.

الصحيفة القبرصية نشرت قائمة تضمنت 34 شخصا كانوا قد منحوا "جوازات السفر الذهبية" القبرصية خلال الفترة التي تولى فيها رئاسة الدولة، الزعيم السابق للحزب التقدمي للشعب العامل في قبرص "أكيل"، ديميتريس كريستوفياس، الذي توفى العام الماضي.

وإضافة إلى عدد من رجال الأعمال الروس والأوكرانيين وأفراد أسرهم، ذكرت الصحيفة القبرصية اسمين من سوريا، هما رامي مخلوف، ورزان عثمان.

وكشفت الصحيفة القبرصية أن القائمة المذكورة، أرسلها رئيس البلاد الحالي، نيكوس أناستاسياديس إلى زعماء الأحزاب السياسية في قبرص تحت ختم "سري"، إلا أن طابع السرية نُزع عنها فيما بعد.

وتهدف قائمة الأسماء هذه إلى إثبات أن نيقوسيا أصدرت "جوازات سفر ذهبية" لأشخاص كانت تحوم شبهات حولهم بطريقة أو أخرى، ليس فقط في عهد الرئيس الحالي نيكوس أناستاسياديس، ولكن أيضا في الوقت الذي كانت فيه المعارضة القبرصية الحالية في السلطة.

المصدر: تاس