الصحة الإيرانية: 2152 إصابة جديدة بكورونا و117 وفاة 

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 2152 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة المنصرمة.

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وأضافت الوزارة، في بيان، أن 117 حالة وفاة جديدة تم تسجيلها في مختلف أنحاء البلاد خلال الفترة نفسها.

وبحسب البيان فقد بلغ إجمالي عدد الإصابات بكورونا في البلاد منذ بداية الجائحة 388810 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات بين المصابين بالفيروس إلى 22410 أشخاص.

وتابع البيان أن عدد المتعافين من مرض "كوفيد-19"، الذي يسببه فيروس كورونا، ارتفع إلى 335572 شخصا.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن 3733 مصابا بالمرض في حالة صحية حرجة يرقدون في غرف العناية المركزة.

كما ذكرت الوزارة أن 28 إقليما (من أصل 31) لا تزال في وضع صحي خطير، منها 13 إقليما في وضع صحي "أحمر" بالنسبة لتفشي فيروس كورونا، وهي : طهران، مازندران، جيلان، قم، أصفهان، خراسان رضوي، أذربيجان الشرقية، كرمان، خراسان شمالي، سمنان، يزد، زنجان، قزوين.

المصدر: RT