بيلاروس.. اعتقال أكثر من 600 شخص أمس خلال احتجاجات مناهضة للرئيس لوكاشينكو

أعلنت وزارة الداخلية البيلاروسية، عن اعتقال 633 شخصا بسبب الانتهاكات خلال المظاهرات التي شارك فيها أكثر من 30 ألف شخص في مختلف أنحاء البلاد.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان، اليوم الاثنين، إن المتظاهرين يقومون بأعمال استفزازية ضد الشرطة ورجال الأمن.

وأوضح بيان الداخلية أن "42 احتجاجا في مختلف المدن البيلاروسية تم تنظيمها أمس الأحد. واتخذت وزارة الداخلية الإجراءات اللازمة للحفاظ على النظام وضمان السلامة العامة. وبلغ العدد الإجمالي للمشاركين نحو 31 ألف شخص".

وقالت الوزارة إن المتظاهرين خرجوا في احتجاجات غير مرخص لها وقاموا بأعمال استفزازية، ما دفع الشرطة إلى التحرك لضمان الأمن.

وتشهد المدن البيلاروسية احتجاجت خلال الأسابيع الأخيرة مناهضة للرئيس ألكسندر لوكاشينكو، وتطالبه بترك السلطة.

المصدر: وكالات