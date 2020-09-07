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اعتقال رجل للاشتباه بضلوعه في حوادث الطعن في برمنغهام البريطانية أمس

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اعتقال رجل للاشتباه بضلوعه في حوادث الطعن في برمنغهام البريطانية أمس
Reuters
حادثة طعن برمينغهام 06/09/2020
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أعلنت الشرطة البريطانية أنها ألقت القبض على رجل للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل بعد سلسلة من حوادث الطعن فجر أمس الأحد في مدينة برمنغهام أسفرت عن سقوط قتيل واحد وسبعة مصابين.

وقالت شرطة وست ميدلاندز إن المشتبه به البالغ من العمر 27 عاما اعتقل في منطقة سيلي أوك بالمدينة الساعة الرابعة صباحا.

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وأضاف المحققون أن عمليات الطعن، التي وقعت في أربعة مواقع على مدى ساعتين، كانت مرتبطة ببعضها، لكن ليس لها صلة على ما يبدو بالعصابات أو الإرهاب.

وقال قائد شرطة برمنغهام، ستيف جراهام: "عمل الضباط أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم على تعقب الرجل الذي نعتقد بأنه مسؤول عن هذه الجرائم الفظيعة".

وأضاف:"من الواضح أن هذا تطور مهم، ولكن تحقيقنا مستمر. ما زلنا بحاجة إلى التحدث إلى أي شهود رأوا ما حدث ولم يتحدثوا إلينا بعد، أو أي شخص ربما تكون لديه لقطات مصورة أو صور للحوادث أو للمهاجم".

وتوفي شاب يبلغ من العمر 23 عاما بعد تعرضه للطعن، بينما يرقد شاب آخر عمره 19 عاما وامرأة تبلغ من العمر 32 عاما في المستشفى في حالة حرجة بعد تعرضهما للطعن أيضا. وأصيب خمسة آخرون بجروح أقل خطورة.

المصدر: رويترز

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