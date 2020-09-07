ضحية حادث أجج الاحتجاجات في الولايات المتحدة يتحدث للمرة الأولى (فيديو)

تحدث الأمريكي من ذوي البشرة السوداء، جاكوب بليك، الذي أصابه شرطي أبيض بالرصاص في ظهره بولاية ويسكونسن الشهر الماضي، علنا وللمرة الأولى من غرفته بإحدى المستشفيات.

وفي مقطع فيديو بث على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال بليك إنه يعاني من ألم دائم منذ أن إصابه الشرطي بالرصاص، الذي سبب له شلل نصفه السفلي.

وأضاف بليك، في المقطع المصور الذي نشره محاميه، بن كرامب، في وقت متأخر يوم السبت الماضي: "لدي دبابيس (قطب الجروح) في ظهري وفي معدتي.. هذا يؤلمني في التنفس، وفي النوم، وفي الحركة من جانب إلى آخر، وفي الأكل".

#JacobBlake released this powerful video message from his hospital bed today, reminding everyone just how precious life is. #JusticeForJacobBlakepic.twitter.com/87CYlgPDBj — Ben Crump (@AttorneyCrump) September 6, 2020

وأجج هذا الحادث، الذي وقع يوم 23 أغسطس الماضي، الاحتجاجات ضد العنصرية ووحشية الشرطة، التي اجتاحت الولايات المتحدة عقب وفاة أمريكي آخر، هو جورج فلوريد، في مايو، بعدما ضغط شرطي أبيض بركبته على رقبته لنحو 9 دقائق في مدينة منيابوليس.

وفي مدينة روتشستر بولاية نيويورك، استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق زهاء ألفي محتج في رابع ليلة من الاضطرابات المرتبطة بوفاة الأمريكي، دانيال برود، عقب مواجهة مع الشرطة في مارس.

المصدر: رويترز