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الإصابات بعدوى الفيروس التاجي على مستوى العالم تتجاوز 27 مليونا

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الإصابات بعدوى الفيروس التاجي على مستوى العالم تتجاوز 27 مليونا
AFP
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أفادت جامعة جونز هوبكنز بأن الحالات المكتشفة للإصابة بعدوى النوع الجديد من الفيروس التاجي في العالم تجاوز عددها 27 مليونًا.

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وذكرت الجامعة الأمريكية التي تستند في بياناتها إلى السلطات المركزية والمحلية، علاوة على وسائل الإعلام ومصادر مفتوحة أخرى، أن أعداد حالات الإصابة بالفيروس التاجي المستجد في العالم حتى الساعة 4:28 بتوقيت موسكو، بلغ 27002224، وحالات الوفاة 882053 شخصا، فيما تماثل للشفاء أكثر من 18 مليون شخص طوال فترة الجائحة.

يذكر أن العدوى الجديدة للفيروس التاجي "كوفيد – 19"، بدأت في الانتشار بنهاية ديسمبر من العام الماضي في مدينة ووهان الصينية، وفي 11 مارس الماضي، أعلنت منظمة الصحة العالمية، هذه العدوى، جائحة عالمية.

المصدر: نوفوستي

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