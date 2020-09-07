لافروف: تعميق التعاون مع تركيا لن يؤثر على الحوار بين موسكو ونيقوسيا

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على أن تعميق التعاون الروسي-التركي لا ولن يؤثر على الحوار بين موسكو ونيقوسيا.

وقال وزير الخارجية الروسي، في حوار مع صحيفة "Phileléftheros" القبرصية: "فيما يتعلق بعلاقاتنا مع تركيا، أود أن أطمئن الأصدقاء القبارصة أن تعميق التعاون الروسي-التركي، وضرورة التفاعل مع أنقرة بشأن القضايا الإقليمية لا يؤثر بأي شكل من الأشكال، ولن يؤثر على حوارنا مع نيقوسيا".

وأضاف لافروف أن "الإرادة السياسية لمنع المزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة موجودة لدى كل من نيقوسيا وأنقرة".

وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، هناك منبر عالمي لحل القضايا الخلافية بشكل فعال، وهو الأمم المتحدة. ونحن مستعدون للمساعدة في بناء علاقات حسن الجوار بين جمهورية قبرص وجمهورية تركيا، ولكن، بالطبع، فقط إذا كان الجانبان مهتمين بذلك".

وأشار أيضا إلى أن الحوار السياسي الروسي-القبرصي "يحمل طابعا وديا ومبني على الثقة".

هذا ومن المتوقع أن يقوم وزير الخارجية الروسي بزيارة عمل إلى قبرص يوم 8 سبتمبر، تزامنا مع الذكرى الـ60 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

المصدر: نوفوستي