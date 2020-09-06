أول تعليق لنائب أردوغان على انطلاق المناورات العسكرية التركية شرق المتوسط

قال فؤاد أوكتاي، نائب الرئيس التركي، في أول تعليق على مناورات عسكرية أطلقتها بلاده اليوم شرق المتوسط، إنه "لا غنى عن أمن جمهورية شمال قبرص التركية"، التي تعترف بها أنقرة وحدها.

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وأطلقت تركيا اليوم الأحد مناورات عسكرية في شرق المتوسط قبالة شمال جزيرة قبرص وتستمر لمدة خمسة أيام.

وعبر تدوينه في موقع "تويتر"، تحدث أوكتاي عن مناورات "عاصفة البحر الأبيض المتوسط" التي أطلقتها تركيا ​​بمشاركة القوات الأمنية لشمال قبرص التي تفرض تركيا سيادتها عليها.

2️⃣ Türkiyeyi Antalya Körfezi’ne sıkıştırmaya, Kıbrıs Türk’ünü yok saymaya çalışanlara karşı çelikten irademizin temsili ve Akdeniz'in barış denizi olmasının teminatı olan kahraman askerlerimize muvaffakiyetler diliyorum. — Fuat Oktay (@fuatoktay) September 6, 2020

وقال أوكتاي إن التمرين بدأ في جمهورية شمال قبرص التركية اعتبارا من اليوم، وأضاف: "الأولويات الأمنية لبلدنا وجمهورية شمال قبرص التركية لا غنى عنها إلى جانب الحلول الدبلوماسية في شرق البحر المتوسط".

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت أمس إطلاق مناورات في شرق المتوسط، وقالت في بيان إنها تهدف إلى تحسين التدريب المتبادل والتعاون والعمل المشترك بين قيادة قوة السلام القبرصية التركية وقيادة قوات الأمن بجمهورية شمال قبرص التركية.

ويأتي التصعيد التركي رغم المطالبات الأمريكية والأوروبية بالتهدئة في شرق المتوسط وتهديد الاتحاد الأوروبي بعقوبات اقتصادية على تركيا.

وعقب مناورات عسكرية مشتركة بين فرنسا وإيطاليا واليونان وجمهورية قبرص المعترف بها دوليا، أعلنت تركيا الأسبوع الماضي إجراء "تدريبات إطلاق نار" خلال الفترة من 29 أغسطس حتى 11 سبتمبر في منطقة مقابلة لبلدة أنامور في جنوب تركيا، شمال جزيرة قبرص.

وكانت تركيا أبدت انزعاجها من نشر مقتلات فرنسية على الشطر الجنوبي من الجزيرة عقب دخول اتفاقية دفاع أمني مشترك مع فرنسا حيز التنفيذ الشهر الماضي.

المصدر:"زمان"