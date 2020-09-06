مالي.. زعماء الانقلاب يحددون مدة السماح للرئيس المخلوع بالعلاج في الخارج

قال زعماء الانقلاب في مالي إن الرئيس المخلوع إبراهيم بوبكر كيتا، الذي غادر البلاد يوم السبت للعلاج في دولة الإمارات، بإمكانه تلقي العلاج في الخارج لمدة لا تتجاوز 3 أشهر.

وأفادت "اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب" التي شكلها قادة الانقلاب بأن تحديد هذه المدة جرى الاتفاق عليه بالتشاور مع دول غرب إفريقيا.

وجاء في بيان اللجنة: "لقد تم الاتفاق على السماح بإجلاء السيد إبراهيم بوبكر كيتا لأسباب إنسانية، لمدة لا تتجاوز شهرا واحدا، ويمكن تمديدها استنادا إلى رأي طبي، على ألا تتجاوز 3 أشهر".

وكان مامادو كمارا، مستشار الرئيس المخلوع، قال إن كيتا غادر البلاد يوم السبت للخضوع للعلاج في أبوظبي عاصمة دولة الإمارات.

وشهدت مالي يوم 18 أغسطس انقلابا عسكريا يعتبر الرابع من نوعه منذ استقلال البلاد عن فرنسا عام 1960 والثاني خلال 8 سنوات، وأسفر عن الإطاحة بحكم كيتا.

المصدر: "لوفيغارو" + وكالات