المراكز الأمريكية: وفيات كورونا في الولايات المتحدة تعدت 180 ألف حالة

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الأحد، إن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد زاد 892 حالة ليصل إلى 188051 وفاة.

وأضافت أن إجمالي الإصابات بلغ 6 ملايين و226879، بزيادة 45405 حالات عن الإحصاء السابق.

وسجلت المراكز حصيلتها الجديدة لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة في الخامس من سبتمبر، وذلك بالمقارنة مع تقريرها الصادر قبل هذا التاريخ بيوم.

ولا تعكس أرقام المراكز الأمريكية بالضرورة البيانات التي تصدرها كل ولاية على حدة.

المصدر: "رويترز"