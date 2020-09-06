وكالة إيرانية تنشر تصحيحا للرقم الحقيقي حول إنتاج طهران من "الكعكة الصفراء"

أصدرت وكالة "إيسنا" الإيرانية تصحيحا حول تصريحات صدرت عن المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، حول إنتاج طهران من "الكعكة الصفراء".

وقالت الوكالة في تصحيحها إن الصحيح هو أن إنتاج إيران من "الكعكة الصفراء" كان 4 أطنان أثناء تطبيق الاتفاق النووي، وارتفع حتى 40 طنا بعد تخفيض التزاماتها النووية.

وأضافت أن ذلك يشكل 10 أضعاف ما كان عليه الإنتاج أثناء تطبيق الاتفاق.

وكانت الوكالة قد نقلت صباحا عن كمالوندي قوله، "إن إنتاج إيران من الكعكة الصفراء كان 4 أطنان سنويا أثناء تطبيق الاتفاق النووي فيما بلغ الآن 10 أطنان.

وحول التقرير الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، قال كمالوندي إنه حقق تطلعات إيران، مؤكداً أن الوكالة زارت إحدى الموقعين المتفق عليهما، وأنها ستزور الموقع الآخر حتى نهاية سبتمبر الجاري.

وانتقد كمالوندي انتشار تفاصيل الأنشطة النووية الإيرانية، في تقرير الوكالة الدولية، داعيا إلى "التزام الوكالة بتعهداتها القانونية والأخلاقية إزاء المعلومات الحساسة".

وصرح بأن "نشر تفاصيل الأنشطة النووية لأي دولة مضر للأمانة العامة للوكالة وللدول الأعضاء، ليست هناك حاجة ليطلع الجميع على التفاصيل الفنية للبرنامج النووي لأي دولة، هذا الأمر لا يضر من الناحية الفنية والنووية، وإنما من الناحية التجارية".

وأضاف كمالوندي أن طهران حققت مبيعات جيدة للفائض من الماء الثقيل الذي ينتجه مفاعل أراك، مما أدر على البلاد عشرات المليارات من الدولار، مشيرا إلى أن ذلك "لا يبهج الولايات المتحدة الأمريكية".

وقال كمالوندي إن استكمال التصميم الجديد لمفاعل أراك للماء الثقيل سيستغرق ما بين عامين إلى ثلاثة، وإن الاختبار البارد للمفاعل سيبدأ خلال العام المقبل، مؤكداً أن الصين تبدي تعاونا جيدا مع إيران في بناء المفاعل، على الرغم من الضغوط الأمريكية عليها.

المصدر: وكالة "إيسنا" الإيرانية