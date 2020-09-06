قائد عسكري إيراني: قادرون على تصدير الطائرات المسيرة

قال قائد منطقة شمال غرب إيران للدفاع الجوي، العميد عباس عظيمي، اليوم الأحد، إن بلاده أصبحت قادرة على تصدير الطائرات المسيرة.

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ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية عن عظيمي قوله "إن الدفاع الجوي للجيش الإيراني تحول اليوم الى قطب صناعة الطائرات المسيرة على صعيد المنطقة"، مضيفا أن ذلك "يتيح لإيران إمكانية تصدير هذا المنتج في الوقت الحاضر".

وأشار القائد العسكري، في تصريحات صحفية، إلى الإنجازات التي حققتها قوة الدفاع الجوي في مجال الحرب الإلكترونية، لافتا في السياق إلى إنتاج منظومات الدفاع الجوي المتطورة للغاية على أيدي "الشبان المخلصين والمختصين" الإيرانيين.

كما نوه عظيمي إلى تصنيع جهاز رادار من طراز "بسيو" ومنظومات صواريخ قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى بواسطة الطاقات المحلية، إضافة إلى إنتاج منظومة صواريخ "باور 373" بعيدة المدى، مشيرا إلى أن هذه المنظومة متطورة للغاية ومعقدة وقد "دخلت حيز العمليات حاليا".

المصدر: إرنا