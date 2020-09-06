وزير الصحة البريطاني: الارتفاع الحاد للإصابات بكورونا يثير قلقا

أكد وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، أن الارتفاعات الحادة للإصابات المسجلة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة تثير قلق الحكومة.

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وقال هانكوك، في مؤتمر صحفي عقده الأحد تعليقا على الإحصائيات الأخيرة لمؤشرات الجائحة في بلاده: "ارتفاع عدد الحالات الذي نشاهده اليوم يثير القلق".

وأضاف: "الحالات مسجلة في اغلب الأحيان بين الأشخاص الشباب، لكننا رأينا مثل هذا الارتفاع للإصابات في دول أخرى بكل أنحاء العالم بما في ذلك في أوروبا حيث اسفر ذلك عن زيادة الحالات بين السكان بشكل عام".

وشدد وزير الصحة البريطاني على ضرورة التزام الجميع بقواعد التباعد الاجتماعي لمنع انتشار الإصابات بالفيروس.

وسجلت بريطانيا، الأحد، ارتفاعا حادا للإصابات بفيروس كورونا المستجد على أساس يومي، حيث تم رصد 2988 حالة مقابل 1813 في إحصائية أمس السبت.

وتعتبر حصيلة اليوم أكبر عدد للإصابات الجديدة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة منذ يوم 23 مايو.

المصدر: "رويترز" + وكالات