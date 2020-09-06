8 رحلات في أكتوبر.. شركة طيران إسرائيلية تتقدم بطلب لتسيير رحلات تجارية إلى الإمارات

قالت شركة طيران "يسرائير" الإسرائيلية يوم الأحد، إنها حجزت مكانا على جدول الرحلات الجوية لتسيير رحلات من تل أبيب إلى الإمارات استعدادا لإمكانية بدء حركة السياحة.

وقالت متحدثة باسم الشركة إنها طلبت الإذن من سلطات الطيران المدني لتسيير الرحلات وحجزت مكانا على جدول الرحلات للإقلاع والهبوط في مطار بن غوريون في تل أبيب لحين صدور الموافقة.

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وحجزت الشركة مكانا على جدول الرحلات لثماني رحلات ذهاب وعودة بين تل أبيب ومطار دبي الدولي خلال شهر أكتوبر، وذلك حسبما ظهر على جدول زمني للرحلات الجوية على الموقع الإلكتروني لسلطة الطيران الإسرائيلية.

وكانت شركة "العال" كبرى شركات الطيران الإسرائيلية، قد أعلنت عن تسيير رحلات شحن للإمارات، لكنها لم تتقدم بعد بطلب الإذن لتسيير رحلات تجارية حسبما قال متحدث.

ودخلت "العال" التاريخ الأسبوع الماضي بإرسال أول رحلة رسمية لناقلة تجارية إسرائيلية إلى الإمارات، حيث نقلت مسؤولين لإجراء محادثات بوساطة أمريكية لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق التطبيع.

وستتمكن الطائرات بين الإمارات وإسرائيل من التحليق في الأجواء السعودية مما سيخفض عدد ساعات السفر كثيرا وذلك بعدما أعلنت المملكة الأسبوع الماضي السماح لكل الطيران من وإلى الإمارات بعبور المجال الجوي السعودي.

المصدر: رويترز