عقب تقرير زعم أنه استخف بالجيش.. ترامب يؤكد دعم قوات بلاده وينتقد الإعلام والديمقراطيين

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا دعمه للجيش في حين احتشد آخرون من أفراد الإدارة الأمريكية حوله بعد تواتر تقارير عن أنه استخف بالجنود الأمريكيين الذين قتلوا في أوروبا.

وانتقد ترامب الذي يسعى لفترة رئاسية جديدة، الديمقراطيين والإعلام وكتب على تويتر": "سيقولون أي شيء.. مثل أكاذيبهم الأخيرة عني وعن الجيش".

The Democrats, together with the corrupt Fake News Media, have launched a massive Disinformation Campaign the likes of which has never been seen before. They will say anything, like their recent lies about me and the Military, and hope that it sticks... But #MAGA gets it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 6, 2020

وذكرت صحيفة "أتلانتيك" يوم الخميس إن ترامب وصف جنود مشاة البحرية الأمريكية المدفونين في مقبرة قرب باريس بأنهم "خاسرون" ورفض زيارة المقبرة في نوفمبر 2018 خوفا من أن تتلف الأمطار في ذلك اليوم شكل شعره، ونفى الرئيس ذلك يوم الخميس وكرر نفيه له يوم الأحد.

وقالت وكالة "بلومبرغ" للأنباء يوم الأحد إن ترامب، بدلا من ذلك، قضى وقت فراغه في ذلك اليوم في انتقاء أعمال فنية من منزل السفير الأمريكي لنقلها للبيت الأبيض.

ورفض ممثلون عن البيت الأبيض التعليق على الفور على تقرير "بلومبرغ" الذي تم نقله عن عدد ممن حضروا الواقعة.

من جهته وصف جو بايدن النائب السابق للرئيس والذي ينافس ترامب في انتخابات الرئاسة المقررة يوم الثالث من نوفمبر، تعليقات ترامب على الجنود بأنها "مخزية" إن صحت.

المصدر: رويترز