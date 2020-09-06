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فرنسا.. البحث عن مشتبهين بعد سلسلة اعتداءات غامضة استهدفت أحصنة

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فرنسا.. البحث عن مشتبهين بعد سلسلة اعتداءات غامضة استهدفت أحصنة
AFP PASCAL POCHARD-CASABIANCA
أحصنة في فرنسا -صورة تعبيرية-
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قالت الشرطة الفرنسية إنها أرسلت 40 رجل أمن إلى مدينة ديجون شرق البلاد للبحث عن شخصين يشبه بتورطهما في سلسلة اعتداءات عنيفة وغامضة استهدفت أحصنة.

وجاءت هذه الخطوة إثر اعتداء أخير استهدف حصانا اليوم الأحد، ضمن سلسلة هجمات أثارت الكثير من التساؤلات.

وأوضح وزير الزراعة جوليان دونورماندي أن البلاد شهدت نحو 30 اعتداء مماثلا هذه السنة، في مناطق مختلفة من البلاد.

وأشارت صحيفة "لوبوان" إلى أن الاعتداءات تتمثل غالبا في قطع الأذن اليمنى للأحصنة، على طريقة مصارعي الثيران الذين يقومون بنفس الممارسة للتعبير عن نصرهم.

ولا يزال المسؤولون في حيرة من أمرهم بشأن سبب هذه الاعتداءات، في حين أشار بعض المتابعين إلى أنها قد تكون من عمل إحدى الطوائف الدينية الصغيرة.

المصدر: وسائل إعلام فرنسية

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