الرئيس السنغالي يفعّل خطة إغاثة عاجلة لمواجهة السيول

فعل الرئيس السنغالي ماكي سال يوم الأحد، خطة مساعدات عاجلة بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة التي استمرت سبع ساعات في سيول على نطاق واسع.

وقال وزير المياه سيريني مباي تيام للتلفزيون الوطني إن كمية الأمطار التي هطلت على مدى يوم السبت، كانت أكبر مما تشهده البلاد عادة خلال ثلاثة أشهر من موسم الأمطار.

وأضاف "هذه أمطار استثنائية.. سجلنا 124 مليمترا من الأمطار.. هذا هو المستوى يسقط تراكميا خلال موسم الأمطار بأكمله من يوليو إلى سبتمبر".

وصرح عيساتو ندياي رئيس بلدية ندياتو، بأن تقارير رسمية أفادت بفقدان شخص واحد على الأقل بسبب السيول في منطقة كاولاك الوسطى.

ووفقا لوكالة الأرصاد الجوية السنغالية، من المتوقع هبوب المزيد من العواصف الرعدية وهطول الأمطار يوم الأحد في معظم أنحاء البلاد.

المصدر: رويترز