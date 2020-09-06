المكسيك تعمل على لقاحات ضد كورونا أحدها يمكن أن يكون جاهزا في الربيع

قالت الباحثة المكسيكية أستر أوروسكو يوم الأحد، إن بلادها تعمل لإنتاج لقاحات خاصة بها ضد "كوفيد-19" ومن الممكن أن يكون أحدها جاهزا في الربيع المقبل.

وأضافت أستر أوروسكو منسقة المجموعة العلمية التي تمثل المكسيك في تحالف ابتكارات التأهب للأوبئة إن "بحثا يقوم على فيروس ينقل مرض نيوكاسل بين الطيور هو الأكثر ترجيحا لإنتاج اللقاح الأول لفيروس كورونا في المكسيك".

وصرحت أوروسكو بأن اللقاح جاهز لبدء المرحلة الأولى من التجارب على البشر.

وتابعت بالقول في مقابلة مع رويترز إن "الأبحاث متقدمة.. أعتقد أنه سيكون جاهزا بحلول الربيع أو بداية الصيف".

وأوضحت أن تجارب لقاح شركة "أفيميكس" ستبدأ بعشرات الناس، وستشهد مرحلة ثانية مشاركة مئات المرضى، قبل أن يشارك آلاف المتطوعين في دراسات المرحلة الثالثة والأخيرة.

ولم ترد "أفيميكس" التي تصنع اللقاحات والمنتجات الدوائية للحيوانات على طلب للتعليق.

وستشارك المكسيك في التجارب السريرية للقاحات الروسية والإيطالية.

وبدأت المكسيك جهدا على المستوى الدولي لإقامة تحالفات دبلوماسية وتجارية لضمان الحصول على 200 مليون جرعة لقاح ترى أنها ستحتاج إليها لمواجهة المرض الذي أصاب أكثر من 263 ألفا وأودى بحياة 66851 على الأقل في الدولة التي تمثل ثاني أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية.

المصدر: رويترز