مسيرة في لاهاي تطالب بوقف "تدخل الغرب" في شؤون بيلاروس

شهدت مدينة لاهاي الهولندية، اليوم الأحد، مسيرة داعمة لسلطات بيلاروس، وطالب المشاركون فيها بوقف "تدخل الدول الغربية" في شؤون هذا البلد.

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وأعرب أحد المشاركين في المظاهرة، التي سارت من وسط المدينة حتى مبنى سفارة بيلاروس في هولندا، عن غضبهم مما وصفه بمحاولة تحقيق "ثورة ملونة جديدة" في هذا البلد. وتابع أن "ما تم إطلاقه في بيلاروس الآن كان من الممكن مشاهدته في عدة ددول أخرى. وبحسب الناشط فقد بقيت بيلاروس "البلد الوحيد في أوروبا تحكم فيه حكومة قومية مستقلة غير تابعة لدعاة العولمة".

وأعرب الناشط عن أمله أن ينجح الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، في حل الأزمة التي تعيشها بلاده، "بعناية وصرامة أبوية لكن بدون إراقة الدماء".

من جانبه، أعرب ناشط آخر عن قناعته بضرورة ابتعاد الاتحاد الأوروبي عن التدخل في شؤون الدول الأخرى بما فيها بيلاروس.

وقد شهدت مينسك ومدن بيلاروسية خلال الأيام الأولى بعد الانتخابات، اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وعناصر الأمن.

المصدر: تاس