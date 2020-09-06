البابا فرنسيس: النميمة أسوأ من كورونا ويمكن استخدامها لتقسيم الكنيسة الكاثوليكية

حث البابا فرنسيس على الابتعاد عن النميمة قائلا إنها أسوأ من فيروس كورونا ومن الممكن استخدامها لتقسيم الكنيسة الكاثوليكية.

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وقال البابا خلال عظته الأسبوعية اليوم الأحد من نافذته المطلة على ساحة القديس بطرس: "رجاء يا إخوتي وأخواتي.. دعونا نبذل جهدا للكف عن النميمة.. إنها وباء أسوأ من كوفيد".

وأضاف في تصريحات مرتجلة: "الشيطان هو النمّام الأكبر. ودائما ما يقول أشياء سيئة عن الآخرين لأنه الكاذب الذي يحاول شطر الكنيسة".

ويحذر البابا بانتظام من مخاطر النميمة وندد كذلك بالتصيد الإلكتروني.

وقال: "إذا حدث خطب ما، فالتزم الصمت وصلي من أجل الأخ أو الأخت التي ترتكب الخطأ، ولكن حذار من النميمة".

المصدر: رويترز