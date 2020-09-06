البابا فرنسيس: النميمة أسوأ من كورونا ويمكن استخدامها لتقسيم الكنيسة الكاثوليكية
Reuters
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حث البابا فرنسيس على الابتعاد عن النميمة قائلا إنها أسوأ من فيروس كورونا ومن الممكن استخدامها لتقسيم الكنيسة الكاثوليكية.
وقال البابا خلال عظته الأسبوعية اليوم الأحد من نافذته المطلة على ساحة القديس بطرس: "رجاء يا إخوتي وأخواتي.. دعونا نبذل جهدا للكف عن النميمة.. إنها وباء أسوأ من كوفيد".
وأضاف في تصريحات مرتجلة: "الشيطان هو النمّام الأكبر. ودائما ما يقول أشياء سيئة عن الآخرين لأنه الكاذب الذي يحاول شطر الكنيسة".
ويحذر البابا بانتظام من مخاطر النميمة وندد كذلك بالتصيد الإلكتروني.
وقال: "إذا حدث خطب ما، فالتزم الصمت وصلي من أجل الأخ أو الأخت التي ترتكب الخطأ، ولكن حذار من النميمة".
المصدر: رويترز