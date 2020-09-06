"يعيشان في واقع مختلف".. نائبة بايدن تنتقد ترامب ووزيره للعدل

انتقدت كامالا هاريس نائبة جو بايدن المرشح الديمقراطي للانتخابات الأمريكية، الرئيس دونالد ترامب ووزيره للعدل، إثر تصريحات أنكرا فيها وجود "عنصرية منهجية" في النظام القضائي.

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وفي حديثها مع قناة "سي إن إن"، قالت هاريس: "أعتقد أن دونالد ترامب و(وزير العدل وليام) بار يعيشان في واقع مختلف. حقيقة أمريكا اليوم هي انعكاس لما عشناه على مدى أجيال... وهي أننا نملك نظامين قضائيين متباينين في بلدنا".

ولفتت هاريس إلى أنه "لا يوجد أي شك" بأن الولايات المتحدة شهدت أعدادا غير مقبولة من الحوادث التي قتل خلالها أشخاص عزل من ذوي البشرة السمراء على يد الشرطة.

وتأتي تصريحات هاريس بعد أيام من تأكيد بار أنه لا يؤمن بوجود نظامين قضائيين منفصلين في البلاد، وقوله إن هناك "روايات مزيفة" بشأن استهداف الشرطة للأمريكيين من أصل إفريقي.

المصدر: The Hill