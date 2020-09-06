طبيب برلوسكوني يبدي تفاؤلا حذرا حيال وضعه الصحي

قال طبيب رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلوسكوني، إن الأخير يستجيب بشكل مثالي مع العلاج بعد نقله إلى مستشفى سان رافاييلي في ميلانو مصابا بكورونا، مشيرا إلى أن وضعه "دقيق".

ويعالج برلوسكوني البالغ 83 عاما من عدوى رئوية في مستشفى سان رافاييلي في ميلانو حيث أدخل ليل الخميس الجمعة.

وقال طبيبه ألبرتو زانغريلو "إنه هادئ ويستجيب بشكل مثالي للعلاج".

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وأضاف: "أبدي تفاؤلا حذرا، وأكرر، يجب ألا نعلن النصر لأن برلوسكوني الذي يبلغ عامه الـ84 بعد ثلاثة أسابيع ينتمي إلى الفئة الأكثر ضعفا".

وأعلن برلوسكوني ليل الأربعاء أنه خضع لفحص مخبري أثبت إصابته بفيروس كورونا المستجد، كما ثبتت إصابة اثنين من أولاده بالفيروس هما باربرا (36 عاما) ولويدجي (31 عاما) بالإضافة إلى شريكته الجديدة مارتا فاشينا (30 عاما).

وتبينت إصابة مؤسس مجموعتي "فينيفست" و"ميدياست" الذي يعتبر أحد أغنى الرجال في إيطاليا، لدى عودته إلى ميلانو بعد تمضية إجازة في سردينيا في فيلته الفاخرة.

وخلال إجازته في جزيرة سردينيا، التقى أشخاصا ثبتت إصابتهم لاحقا بفيروس "كوفيد-19"، بينهم فلافيو برياتوري صاحب "بيليونير" وهي منشأة لكبار الشخصيات في كوستا إزميرالدا، محجة الأثرياء في سردينيا.

وبعد فحص طبي مساء الخميس في منزله، ألح الطبيب زانغريلو على برلوسكوني أن يوافق على دخول المستشفى في الليلة نفسها.

وفي مؤتمر صحفي الجمعة، قال الطبيب: يمكن القول إنه مريض ويواجه خطرا بسبب عمره وأمراضه السابقة، منها خضوعه لعملية القلب المفتوح".

وأشار زانغريلو إلى أن الوضع السريري لبرلوسكوني "مطمئن" لافتا إلى أن "التهاب الرئتين تم تشخيصه في مرحلة مبكرة"، مؤكدا أنه "لم يتم وصله بجهاز تنفس وهو يتنفس بشكل مستقل، والمؤشرات مطمئنة".

المصدر: أ ف ب