الدفاع التركية تنشر فيديو لتحركات سفينة "عروج رئيس" والوحدات العسكرية المرافقة لها شرق المتوسط

نشرت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، مقطع فيديو يوثق سفينة "عروج رئيس" وهي تواصل أعمال البحث والتنقيب عن موارد الطاقة في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط.

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ويحتوي الفيديو مشاهد جوية حديثة ملتقطة من مروحية للوضع الميداني لسفينة "عروج رئيس" ومجموعة الوحدات البحرية والعسكرية التي ترافقها في مياه شرق المتوسط.

كما يظهر المقطع جانبا من المكالمات اللاسلكية بين طاقم السفينة وفرقاطة "TCG Gediz " التي تقوم بمرافقة "عروج رئيس".

وقال قائد الفرقاطة في المكالمة: "إننا معكم في هذه المهمة التي تكتسب أهمية كبيرة لبلادنا وأمتنا، ونحن على ثقة بأنكم ستزفون البشرى التي ينتظرها شعبنا".

كما أكد قائد الفرقاطة على تصميم القوات البحرية التركية على حماية حقوق ومصالح البلاد في بحارها.

Güçlü, Kararlı ve Muktedir!



Deniz Kuvvetlerimize ait fırkateyn ve korvetler, Doğu Akdeniz’deki yetki alanlarımızda çalışmalarını sürdüren ORUÇREİS araştırma gemisine refakat/koruma görevini kararlılıkla sürdürüyor. Bölgede hiçbir hukuksuzluğa ve kabadayılığa izin verilmeyecek! pic.twitter.com/ZYmxSpvr55 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 6, 2020

بدوره، رد أحد أفراد طاقم سفينة "عروج رئيس" قائلا: "معرفتنا بوجود أسطولنا البطل هنا، تتيح لنا العمل بكل أمان".

وتعليقا على هذه المشاهد، أكدت وزارة الدفاع التركية أن الفرقاطات والطرادات التابعة للبحرية التركية، تواصل بحزم مهمة مرافقة وحماية سفينة "الريس عروج" التي تواصل أعمالها ضمن مناطق الصلاحية البحرية لتركيا شرق المتوسط.

وشددت الوزارة على أن قواتها لن تسمح "بأي عمل غير قانوني أو بلطجة في المنطقة".

ويأتي نشر هذا الفيديو في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين وتركيا واليونان في الأسابيع الأخيرة توترا متصاعدا بسبب الخلافات في شرق البحر الأبيض المتوسط، حيث تنفذ سفينة "عروج رئيس" للمسح والتنقيب عمليات في منطقة تعد غنية بموارد الطاقة ويعتبرها الجانب اليوناني جزءا من جرفه القاري.

المصدر: "الأناضول" + وكالات