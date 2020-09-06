لودريان: فرنسا ستواصل عملياتها العسكرية في مالي

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان يوم الأحد إن فرنسا ستواصل عملياتها العسكرية في مالي حيث قتل جنديان فرنسيان يوم أمس السبت.

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وقال لو دريان لراديو فرانس إنتر: "نحرز تقدما في مالي حيث نكافح من أجل ضمان أمننا والدول الأخرى".

وقتل جنديان فرنسيان وأصيب ثالث بجروح خطيرة أثناء عملية في مالي يوم السبت عندما دمرت عبوة ناسفة عربتهم المدرعة.

وكان الجنود جزءا من العمليات العسكرية الفرنسية في برخان في مالي ضد مقاتلين إسلاميين.

وكرر لو دريان دعوة الرئيس إيمانويل ماكرون يوم السبت لبدء فترة انتقال إلى الحكم المدني في مالي.

وتخشى القوى الدولية من أن الإطاحة بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا في انقلاب عسكري في 18 أغسطس يمكن أن يزيد من زعزعة الاستقرار في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا ويقوض القتال ضد المسلحين المرتبطين بالقاعدة وتنظيم "داعش" في منطقة الساحل الأوسع.

المصدر: رويترز