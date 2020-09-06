تركيا تنتقد قرار كوسوفو فتح سفارة في القدس

عبرت تركيا، اليوم الأحد، عن "خيبة أملها" من قرار كوسوفو ذات الغالبية المسلمة فتح سفارة لها في القدس، معتبرة أنها "خطوة تشكل انتهاكا واضحا للقانون الدولي".

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان: "الفكرة وحدها، المتمثلة بقيام مسؤولي كوسوفو بتلك الخطوة التي تشكل انتهاكا واضحا للقانون الدولي، مخيبة للآمال".

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وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن مساء الجمعة أن صربيا ستنقل سفارتها في اسرائيل من تل أبيب الى القدس. وبعيد ذلك، أعلن مكتب نتانياهو عن إقامة علاقات دبلوماسية مع كوسوفو، موضحا أن "كوسوفو ستكون أول بلد مسلم يفتح سفارة في القدس".

ويأتي إعلان نتانياهو في شأن صربيا وكوسوفو بعد اقل من شهر على إعلان اتفاق لتطبيع العلاقات بين اسرائيل والامارات العربية المتحدة، بمسعى من واشنطن.

المصدر: وكالات