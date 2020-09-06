الولايات المتحدة تسجل أكثر من 44 ألف إصابة جديدة بكورونا في الـ24 ساعة الأخيرة

كشفت جامعة هوبكنز الأمريكية، اليوم الأحد، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة إزداد بـ 44,4 ألف خلال الـ 24 ساعة الماضية.

إقرأ المزيد

وجاء في بيان صدر عن الجامعة التي تتابع جائحة كورونا بالاعتماد على بيانات السلطات الفدرالية والمحلية الأمريكية ومصادر مفتوحة أخرى، أن الأطباء سجلوا 44452 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد منذ يوم السبت. وأضاف البيان أن 783 شخصا من بين المصابين بفيروس كورونا توفوا خلال الفترة نفسها.

وتأتي هذه الأرقام بعد يوم من إعلان الجامعة عن تسجيل 50502 إصابة و 965 وفاة جديدة بكورونا.

ووفقا للإحصائيات الأخيرة لجامعة هوبكنز فقد بلغ إجمالي عدد الإصابات بكورونا المسجلة في الولايات المتحدة، منذ بداية الجائحة، 6246162 حالة إصابة، إضافة إلى تسجيل 188553 حالة وفاة، فيما تجاوز عدد المتعافين من الفيروس 2,3 مليون.

المصدر: نوفوستي