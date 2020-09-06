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نائب أردوغان: جيشنا ضمانة للسلام في المتوسط ولن نتنازل عن أولوياتنا الأمنية

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نائب أردوغان: جيشنا ضمانة للسلام في المتوسط ولن نتنازل عن أولوياتنا الأمنية
Reuters Murad Sezer
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شدد نائب الرئيس التركي، فؤاد أقطاي، على أن أنقرة لن تتخلى عن الأولويات الأمنية الخاصة بها وبالقبارصة الأتراك في شرق المتوسط، وسط تصعيد التوتر بين تركيا واليونان.

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وجاء ذلك في تغريدة نشرها أقطاي على حسابه في "تويتر" اليوم الأحد، تعليقا على انطلاق مناورات "عاصفة المتوسط" المشتركة بين تركيا و"جمهورية شمال قبرص"، التي لا تعترف بها أي دولة باستثناء تركيا نفسها.

وغرد نائب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: "لن نتنازل عن الأولويات الأمنية لبلدنا ولقبرص التركية، ولا غنى عن الحلول الدبلوماسية في شرق البحر المتوسط".

وتمنى أقطاي التوفيق للجنود الأتراك المشاركين في المناورات، قائلا إنهم"يمثلون إرادتنا الصلبة ضد الساعين لحبس تركيا في خليج أنطاليا ولتجاهل القبارصة الأتراك، ويشكلون ضمانة للسلام في البحر المتوسط".

وستستمر مناورات "عاصفة المتوسط" حتى العاشر من سبتمبر الجاري، على خلفية ورود تقارير عن حشد الجيش التركي قوات في مناطق حدودية مع اليونان.

المصدر: الأناضول

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