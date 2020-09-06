وزير خارجية بريطانيا: أمام روسيا أسئلة جدية للغاية للإجابة عليها

قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، يوم الأحد، إن على روسيا أن توضح كيف أصيب المدون والناشط الروسي، أليكسي نافالني، بما تقول ألمانيا إنه غاز الأعصاب نوفيتشوك.

وأضاف راب لشبكة سكاي نيوز: "ما هو واضح الآن هو أن الحكومة الروسية مطروحة أمامها مجموعة جدية للغاية من الأسئلة للإجابة عليها".

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وتابع راب قائلا، إنه سواء كان الحادث يتعلق بجهة فاعلة أم لا، فإن "على روسيا التزامات للتأكد من عدم استخدام الأسلحة الكيميائية على أراضيها".

قضية التسميم المزعوم لأليكسي نافالني

وتدهورت صحة نافالني في 20 أغسطس الماضي عندما كان على متن طائرة ركاب متوجهة من مدينة تومسك في شمال شرقي روسيا إلى العاصمة موسكو.

وهبطت الطائرة بشكل اضطراري في مدينة أومسك وتم نقل المدون إلى مستشفى محلي في حالة غيبوبة.

ونفى رئيس المستشفى في أومسك العثور على آثار مواد سامة في جسم نافالني.

وفي 22 أغسطس سمح الأطباء الروس بنقل نافالني إلى ألمانيا لمواصلة العلاج هناك بناء على طلب عائلته، وبعد يومين زعم الأطباء في مستشفى "شاريتيه" ببرلين العثور على أدلة تثبت أنه تعرض للتسمم.

وذكرت الحكومة الألمانية مؤخرا أن الفحوصات كشفت عن أدلة تثبت أن نافالني تسمم بمادة كيميائية من نوع "نوفيتشوك".

المصدر: رويترز، وكالات