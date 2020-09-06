"يديعوت": إسرائيل تطالب أمريكا بتعويضات عن بيع الإمارات "إف-35"

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم الأحد، أن إسرائيل استسلمت لحقيقة أن صفقة الأسلحة بين الولايات المتحدة والإمارات المتعلقة بمقاتلات "أف-35" ستتم بالفعل، مطالبة بتعوضات على ذلك.

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وقالت الصحيفة إن واشنطن أبرمت صفقة أسلحة مع الدولة الخليجية، تشمل بيع طائرات مقاتلة متطورة من طراز F-35، وطائرات بدون طيار، كجزء من اتفاقية السلام بين الإمارات وإسرائيل.

وقالت: "يديعوت أحرونوت" إن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تناقش الآن حزمة التعويضات التي ستطالب بها واشنطن كتعويض للصفقة مع الإمارات، ومن بين الخيارات التي يتم فحصها تقديم موعد توريد أنظمة الأسلحة الأمريكية المتطورة لإسرائيل لمدة عام واحد، كجزء من المساعدة العسكرية الأمريكية لإسرائيل.

وبحسب الصحيفة فإن طلب التعويض يشير إلى أن مؤسسة الدفاع الإسرائيلية قد أدركت حقيقة أن صفقة الأسلحة بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة ستحدث بالتأكيد، وكانت المؤسسة الأمنية عارضت بيع طائرات حربية متطورة لأبوظبي، لأنها ترى أن هذا الأمر قد يقوض التفوق العسكري الإسرائيلي في المنطقة.

بالإضافة إلى ذلك، وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالحفاظ على الميزة النوعية لإسرائيل عندما يتعلق الأمر بالأسلحة الأمريكية، مما يجعل المطالبة بالتعويض خيارا مقبولا.

ومن المتوقع أن تتم مناقشة صفقة الأسلحة المحتملة مع الإمارات في الكونغرس في المستقبل القريب، وتأمل إدارة ترامب في أن تتم الموافقة على الصفقة، حيث يبدو أن البيع جزء لا يتجزأ من اتفاقية التطبيع الإسرائيلية الإماراتية، إلى جانب وقف ضم إسرائيل لأجزاء من الضفة الغربية.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز أكدت أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، كان على علم بخطة إدارة ترامب لبيع أسلحة للإمارات مقابل اتفاق السلام.

ولكن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قال في بيان: "لم يمنح نتنياهو في أي وقت من المحادثات بين إسرائيل والولايات المتحدة التي أدت إلى انفراج تاريخي، موافقة إسرائيل على بيع أسلحة متطورة للإمارات".

المصدر: يديعوت أحرونوت