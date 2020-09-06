نحو 22300 حالة وفاة في إيران بسبب كورونا

ارتفعت حصيلة ضحايا فيروس كورونا في إيران إلى 22293 حالة وفاة و386658 إصابة منذ بدء تفشي الوباء.

هذ وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأحد، عن تسجيل 1992 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ووفاة 139 شخصا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت الوزارة إن 3722 مصابا بالفيروس في حالة صحية حرجة يرقدون في غرف العناية المركزة.

وأعلنت أن 28 إقليما (من أصل 31) لا تزال في وضع صحي خطير، 13 منها في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي فيروس كورونا، و15 إقليما في حالة تأهب جراء ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس.

المصدر: RT