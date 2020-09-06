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بومبيو: الإمارات أول دولة عربية تعترف بإسرائيل كوطن لليهود

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بومبيو: الإمارات أول دولة عربية تعترف بإسرائيل كوطن لليهود
Reuters
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
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قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن الإمارات "أول دولة عربية تعترف بحق إسرائيل بالوجود كوطن لليهود"، مشيرا إلى أنها توصلت مع إسرائيل إلى اتفاق لتشكيل تحالف ضد إيران.

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وقال بومبيو في حوار تلفزيوني عبر قناة "FOX News" نشرت وزارة الخارجية الأمريكية جزءا منه: "لقد كان الاستماع إلى الحوار الذي دار بين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، لحظة تاريخية".

ووصف بومبيو اتفاقية "السلام" بالتاريخية، مشيرا إلى أن "الدول العربية لا تعترف بحق إسرائيل بالوجود كوطن لليهود كما يجب أن تكون"، لتصبح الإمارات أول دولة تقدم على هذه الخطوة منذ أكثر من عقدين ونصف، وفق تعبيره.

وأضاف بومبيو قائلا إن الإمارات وإسرائيل تنظران إلى إيران على أنها خطر كبير وأردف: "لقد توصلتا لاتفاق لبناء علاقة يمكن من خلالها تشكيل تحالف للتأكد بألا يصل الخطر إلى الأراضي الأمريكية أو يؤذي أحدا في الشرق الأوسط".

يذكر أن الإمارات وإسرائيل أعلنتا في 13 أغسطس الماضي التوصل لاتفاق لـ"التطبيع الكامل" للعلاقات بينهما، وتم تدشين الاتفاقية بأول رحلة تجارية بين الدولتين الإثنين الماضي.

المصدر: فوكس نيوز

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