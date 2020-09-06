مظاهرة في هونغ كونغ احتجاجا على تأجيل الانتخابات التشريعية

نزل مئات المحتجين إلى شوارع هونغ كونغ، اليوم الأحد، للتعبير عن رفضهم لقانون الأمن القومي الجديد الذي فرضته الصين، وكذلك احتجاجا على تأجيل الانتخابات التشريعية في هذه المقاطعة.

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وانتشر آلاف من أفراد الشرطة في أنحاء شبه جزيرة كولون، بينما لوح المشاركون في المسيرة بلافتات، وهتفوا بشعارات مناهضة للحكومة المحلية، منها "حرروا هونغ كونغ".

وكانت الرئيسية التنفيذية لحكومة هونغ كونغ المحلية، كاري لام، قررت في يوليو تأجيل الانتخابات لاختيار أعضاء المجلس التشريعي، والتي كانت مقررة في السادس من سبتمبر، لمدة عام بسبب زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وشكل القرار ضربة للمعارضة المطالبة بـ"الديمقراطية" التي كانت تأمل في الفوز بأغلبية تاريخية في المجلس، الذي يجري التصويت على من سيشغلون نصف مقاعده فقط، بينما يجري تعيين النصف الآخر من مؤيدي بكين في الأغلب.

وكان الاقتراع سيصبح أول تصويت رسمي في المستعمرة البريطانية السابقة، منذ أن فرضت بكين في أواخر يونيو قانونا جديدا للأمن القومي يقول منتقدون إنه يهدف لقمع المعارضة في المدينة.

وتصر الحكومة المحلية على أن أي إجراءات جرى اتخاذها لمواجهة فيروس كورونا إنما هي للحفاظ على الصحة العامة وليست لأسباب سياسية.

المصدر: رويترز