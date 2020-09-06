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إيران تعلن التصدي لعدد كبير من الهجمات السيبرانية على منشآتها النووية

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إيران تعلن التصدي لعدد كبير من الهجمات السيبرانية على منشآتها النووية
Reuters
صورة أرشيفية
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أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، أن قوات الأمن في بلاده تعرفت على منفذي تفجير "نطنز" ودوافعهم وطريقة تنفيذ الهجوم.

وقال كمالوندي، في تصريح صحفي، اليوم الأحد، إن "تفاصيل العمل التخريبي في منشأة "نطنز" ما زالت لدى الأجهزة الأمنية، ولا يمكننا الكشف عنها في الوقت الراهن".

وأوضح أنه "لا يمكن اتهام مفتشي الوكالة الدولية بالمسؤولية عن الهجمات على منشآتنا النووية، لكن يمكن أن يكونوا سببا فيها".

وأكد كمالوندي أن إيران تتخذ كافة الاحتياطات للتأكد من عدم وجود جواسيس بين مفتشي الوكالة الدوليين.

كما أشار إلى أن بلاده نجحت في التصدي لعدد كبير من الهجمات السيبرانية على منشآتها النووية.

المصدر: RT

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